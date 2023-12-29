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Спорт ,  
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Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»

Relovo: Анчелотти продлил контракт с «Реалом» и не возглавит сборную Бразилии
Таким образом, 64-летний итальянский специалист не возглавит сборную Бразилии летом 2024 года
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с испанским клубом. Об этом сообщает портал Relovo.

Отмечается, что «Реалу» было важно договориться о продлении соглашения с 64-летним итальянцем еще до конца года, что и было сделано. Официально о новом контракте Анчелотти должно быть объявлено уже в следующем году.

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес еще в июле объявил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Однако AS отмечает, что никакого контракта с CBF итальянец не подписывал.

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До лета 2024 года сборную Бразилии возглавил Фернандо Диниз. В отборочном турнире ЧМ-2026 бразильцы пока выступают неудачно, набрав в шести матчах лишь семь очков (при трех поражениях).

Анчелотти летом 2021 года во второй раз в своей карьере возглавил «Реал». В нынешнем сезоне мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков в 18 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти Бразилия

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