Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с испанским клубом. Об этом сообщает портал Relovo.
Отмечается, что «Реалу» было важно договориться о продлении соглашения с 64-летним итальянцем еще до конца года, что и было сделано. Официально о новом контракте Анчелотти должно быть объявлено уже в следующем году.
Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес еще в июле объявил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Однако AS отмечает, что никакого контракта с CBF итальянец не подписывал.
До лета 2024 года сборную Бразилии возглавил Фернандо Диниз. В отборочном турнире ЧМ-2026 бразильцы пока выступают неудачно, набрав в шести матчах лишь семь очков (при трех поражениях).
Анчелотти летом 2021 года во второй раз в своей карьере возглавил «Реал». В нынешнем сезоне мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 очков в 18 матчах.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк