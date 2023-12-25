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ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от участия в международных турнирах

ФИФА пригрозила отстранить Бразилию в случае вмешательства в выборы главы CBF
ФИФА обеспокоена ускорением процесса смены президента Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса. CBF может быть отстранена от соревнований, если проведет выборы руководителя в январе
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразильской конфедерации футбола (CBF) возможным отстранением национальной команды и клубов от международных турниров в случае вмешательства в выборы нового президента организации. Об этом говорится в письме ФИФА, которое оказалось в распоряжении AP.

В сообщении, которое было адресовано одному из руководителей CBF, ФИФА сообщила, что обеспокоена ускорением процесса смены руководителя бразильской конфедерации Эднальдо Родригеса. Бразильская конфедерация планирует провести выборы президента организации в январе. В свою очередь, ФИФА просит отложить назначение нового главы, поскольку считает дело необоснованным: в случае проведения выборов международная организация может наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF.

«Мы хотели бы также подчеркнуть, что если [членство] CBF в конечном итоге будет приостановлено соответствующим органом ФИФА, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято. Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке», — говорится в письме.

Суд Рио-де-Жанейро 7 декабря отстранил от должностей в CFB Родригеса и его подчиненных из-за нарушений во время выборов президента организации в 2022 году. На прошлой неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение. Глава высшего спортивного суда Бразилии Жозе Пердис был назначен исполняющим обязанности главы CBF и ответственным за выборы нового президента организации, которые должны пройти в течение 30 рабочих дней.

ФИФА ранее в письмах в CBF отмечала, что считает это вмешательство необоснованным. Международная организация и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) до 8 января сформируют специальную комиссию для обсуждения и решения данного вопроса.

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Альвина Цаканян
Футбол Бразилия ФИФА
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