Transfermarkt назвал самых подорожавших за 2023 год футболистов

Лидером рейтинга стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, трансферная стоимость которого за год выросла на €70 млн. На втором месте прибавивший €64 млн ирландский форвард «Брайтона» Эван Фергюсон

Джуд Беллингем (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Портал Transfermarkt составил список футболистов, трансферная стоимость которых выросла больше всего за 2023 год.

На первом месте в рейтинге полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста увеличилась за год на €70 млн (+63,6%) — до €180 млн. В эту же сумму сейчас оцениваются самые дорогие игроки в мире — француз Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

На втором месте 19-летний ирландский форвард «Брайтона» Эван Фергюсон, который прибавил в цене целых 6400% и теперь стоит €65 млн.

На третьей строчке испанец Ламин Ямаль. 16-летнего полузащитника не было в списках Transfermarkt еще год назад, теперь его стоимость оценивают в €60 млн.

В топ-10 также:

Варрен Заир-Эмри (Франция, ПСЖ) — €60 млн (+€54 млн);

Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси») — €90 млн (+€52 млн);

Хави Симонс (Нидерланды, «Лейпциг») — €70 млн (+€52 млн);

Расмус Хёйлунн (Дания, «Манчестер Юнайтед») — €65 млн (+€50 млн);

Такефуса Кубо (Япония, «Реал Сосьедад») — €60 млн (+€48 млн);

Жереми Доку (Бельгия, «Манчестер Сити») — €65 млн (+€47 млн);

Леви Колуилл (Англия, «Челси»), €55 млн (+€45 млн).