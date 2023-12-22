Беллингем догнал Мбаппе и Холанда в списке самых дорогих футболистов мира
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата Испании. Самым подорожавшим игроком оказался полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
Трансферная стоимость 20-летнего футболиста увеличилась на €30 млн, до €180 млн. В такую же сумму сейчас оцениваются самые дорогие игроки в мире — француз Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом этого года за €103 млн. В нынешнем сезоне англичанин провел 21 матч за мадридский клуб, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
В ноябре Беллингем стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
В активе Беллингема 27 матчей и два гола за сборную Англии, он играл на чемпионате мира в Катаре.
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