Беллингем догнал Мбаппе и Холанда в списке самых дорогих футболистов мира

Беллингем догнал Мбаппе и Холанда в списке самых дорогих футболистов мира

Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника «Реала» и сборной Англии увеличилась на €30 млн, до €180 млн. Transfermarkt оценивает в такую же сумму француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда

Джуд Беллингем (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images )

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата Испании. Самым подорожавшим игроком оказался полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

Трансферная стоимость 20-летнего футболиста увеличилась на €30 млн, до €180 млн. В такую же сумму сейчас оцениваются самые дорогие игроки в мире — француз Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом этого года за €103 млн. В нынешнем сезоне англичанин провел 21 матч за мадридский клуб, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

В ноябре Беллингем стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В активе Беллингема 27 матчей и два гола за сборную Англии, он играл на чемпионате мира в Катаре.