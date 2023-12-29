Российскую штангистку дисквалифицировали на два года за допинг
Российская тяжелоатлетка Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
21-летнюю спортсменку наказали за нарушение, предусмотренное пунктом 4.1 антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в допинг-пробе) и 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода) общероссийских антидопинговых правил.
Срок дисквалификации Сотиевой отсчитывается с 5 декабря 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 7 сентября.
Сотиева является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в весовой категории до 76 кг, серебряным призером чемпионата Европы того же года. Этим летом Сотиева выиграла чемпионат России (до 81 кг).
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк