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Спорт ,  
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Российскую штангистку дисквалифицировали на два года за допинг

Титулованную российскую тяжелоатлетку Яну Сотиеву дисквалифицировали за допинг
Яна Сотиева является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и серебряным призером европейского первенства того же года
Яна Сотиева
Яна Сотиева (Фото: EPA / ТАСС)

Российская тяжелоатлетка Яна Сотиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

21-летнюю спортсменку наказали за нарушение, предусмотренное пунктом 4.1 антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в допинг-пробе) и 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода) общероссийских антидопинговых правил.

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Срок дисквалификации Сотиевой отсчитывается с 5 декабря 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 7 сентября.

Сотиева является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в весовой категории до 76 кг, серебряным призером чемпионата Европы того же года. Этим летом Сотиева выиграла чемпионат России (до 81 кг).

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Иван Витченко Иван Витченко
тяжелая атлетика допинг РУСАДА

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