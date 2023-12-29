Юран рассказал о мечте возглавить российский топ-клуб

Бывший футболист «Спартака» и сборной России сейчас возглавляет «Пари НН», который ушел на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ. По словам Юрана, его удивляет, что большие российские клубы предпочитают тренеров-иностранцев

Сергей Юран (Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит" / ТАСС)

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал в интервью «Чемпионату», что мечтает в будущем возглавить какой-нибудь российский топ-клуб.

«Игроком я мечтал попасть в топ-клубы. Такую же задачу ставил перед собой с начала тренерской карьеры: дойти до нашего, российского топ-клуба. Каждого тренера оценивают по работе. Поэтому мне здесь нужно выкладываться максимально, чтобы дать результат и наконец осуществить эту мечту», — сказал Юран.

По словам Юрана, он не понимает, почему большие клубы доверяют иностранцам-ноунеймам, а своих специалистов упорно игнорируют. «У нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным — и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то», — отметил тренер.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле этого года. В нынешнем сезоне нижегородский клуб ушел на зимнюю паузу в РПЛ на девятом месте, набрав 24 очка в 18 матчах.

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Милуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

Главным тренером 54-летний Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».