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Спорт ,  
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Юран рассказал о мечте возглавить российский топ-клуб

Сергей Юран рассказал о мечте возглавить российский топ-клуб
Бывший футболист «Спартака» и сборной России сейчас возглавляет «Пари НН», который ушел на зимнюю паузу на девятом месте в РПЛ. По словам Юрана, его удивляет, что большие российские клубы предпочитают тренеров-иностранцев
Сергей Юран
Сергей Юран (Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит" / ТАСС)

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал в интервью «Чемпионату», что мечтает в будущем возглавить какой-нибудь российский топ-клуб.

«Игроком я мечтал попасть в топ-клубы. Такую же задачу ставил перед собой с начала тренерской карьеры: дойти до нашего, российского топ-клуба. Каждого тренера оценивают по работе. Поэтому мне здесь нужно выкладываться максимально, чтобы дать результат и наконец осуществить эту мечту», — сказал Юран.

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По словам Юрана, он не понимает, почему большие клубы доверяют иностранцам-ноунеймам, а своих специалистов упорно игнорируют. «У нас иногда диву даешься, насколько неуважительно относятся к своим тренерам! Мне, чтобы попасть в «Спартак», нужно годами что-то доказывать. А человек где-то в Швейцарии побыл немножко главным — и уже приезжает в Россию в топ-клуб. До этого немцы в «Локомотиве» были какие-то», — отметил тренер.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле этого года. В нынешнем сезоне нижегородский клуб ушел на зимнюю паузу в РПЛ на девятом месте, набрав 24 очка в 18 матчах.

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Милуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

Главным тренером 54-летний Юран работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород Сергей Юран

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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