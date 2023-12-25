В РПЛ заявили о снижении результативности матчей и улучшении дисциплины

По итогам первой половины сезона в чемпионате России зафиксировали снижение средней результативности, числа ударов по воротам и голевых моментов, но при этом игроки стали гораздо реже удаляться

Футболисты «Спартака» Квинси Промес и Даниил Хлусевич (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала отчет по итогам первой части сезона, в котором отметила снижение результативности матчей и улучшение дисциплины на поле по сравнению с прошлым сезоном.

В этом сезоне средняя результативность составила 2,6 гола за игру (в прошлом сезоне — 3,1), также снизились среднее количество ударов по воротам — 10,7 (против 13) и голевых моментов (5,4 против 7), значительно уменьшилось количество назначенных пенальти — 59 против 74

По сравнению с топ-5 лигами Европы меньше голов за матч забивают только в чемпионате Франции — 2,5, в то время как в Германии — 3,4. По средней интенсивности прессинга команд РПЛ уступает всем топ-5 лигам Европы.

Больше всего фолов у Джона Кордобы из «Краснодара» (45), в среднем за матч команды получают 3,7 желтых карточки (в прошлом сезоне — 4,6). При этом количество удалений снизилось значительно — с 40 до 25.

Самые большие штрафы вместе с дисквалификацией получили Кордоба и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — по 200 тыс. Всего клубы и игроки были оштрафованы на 4,8 млн.

Средняя посещаемость матчей составила 10665 зрителей, больше всего зрителей ходит на домашние матчи «Зенита» — почти 27 тыс. Fan ID оформили более 1,588 млн человек.

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Чемпионат возобновится после зимней паузы в марте матчем «Зенит» — «Спартак». Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», у которого 38 очков после 18 туров.