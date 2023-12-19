Футболист ПСЖ стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме

Детей и жену голкипера Александра Летелье держали в заложниках во время ограбления, но полицейские успели вовремя приехать на вызов и задержать троих из четырех преступников

Александр Летелье (Фото: Laurent Viteur / Getty Images For PSG)

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Александр Летелье стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме недалеко от Парижа. Об этом сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. В дом, где в тот момент находились сам Летелье с женой и их дети в возрасте двух и шести лет, проникли четверо неизвестных. Футболист с супругой проснулись от сработавшей сигнализации, сразу вызвали полицию, но у грабителей было время, чтобы под угрозой ножа потребовать от хозяина деньги и драгоценности. Жену игрока ПСЖ ударили по лицу.

Полицейские успели приехать на вызов и задержали троих из четверых грабителей. Одному из них 21 год, еще двоим — по 16. Один сотрудник полиции получил травму колена при задержании преступников.

Летелье 33 года, он выступает за ПСЖ с 2020-го. Ранее играл за «Анже», «Сарпсборг», «Орлеан», «Труа» и швейцарский «Янг Бойз».

В июле жертвой ограбления стал голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума. Несколько человек ворвались в дом, связали и избили футболиста и его девушку. В итоге злоумышленникам удалось скрыться с ценностями на общую сумму €500 тыс.

В августе полиция предотвратила ограбление дома еще одного игрока ПСЖ — Юлиана Дракслера (сейчас уже выступает за катарский «Аль-Ахли»). Семь человек были задержаны недалеко от дома немецкого полузащитника. В их машинах нашли пластиковые хомуты, перчатки, скотч и балаклаву.