Россиянина после хет-трика признали первой звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников был признал лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Свечников сделал хет-трик в матче против «Монреаль Канадиенс» (5:3).
23-летний россиянин пропустил старт сезона из-за травмы колена. На его счету шесть шайб и 13 передач в 21 матче, в том числе пять голов и три передачи в последних пяти встречах. Свечников является вторым номером драфта НХЛ 2018 года.
Второй звездой прошедшего дня был признан голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, который в игре против «Сан-Хосе Шаркс» (5:0) сделал свой второй шатаут в сезоне, отразив все 25 бросков.
Третьей звездой стал форвард «Филадельфия Флайерз» Джоэл Фараби, на счету которого шайба и передача в игре против «Ванкувер Кэнакс» (5:1).
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