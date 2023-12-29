Россиянина после хет-трика признали первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы в матче против «Монреаля». Второй звездой стал голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, третьей — нападающий «Филадельфии» Джоэл Фараби

Андрей Свечников (слева) (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников был признал лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Свечников сделал хет-трик в матче против «Монреаль Канадиенс» (5:3).

23-летний россиянин пропустил старт сезона из-за травмы колена. На его счету шесть шайб и 13 передач в 21 матче, в том числе пять голов и три передачи в последних пяти встречах. Свечников является вторым номером драфта НХЛ 2018 года.

Второй звездой прошедшего дня был признан голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер, который в игре против «Сан-Хосе Шаркс» (5:0) сделал свой второй шатаут в сезоне, отразив все 25 бросков.

Третьей звездой стал форвард «Филадельфия Флайерз» Джоэл Фараби, на счету которого шайба и передача в игре против «Ванкувер Кэнакс» (5:1).