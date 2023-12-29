Российский форвард сделал хет-трик в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал российский форвард Андрей Свечников (2-я, 54-я и 60-я минуты). Также отличился Йеспер Фаст (13, 22). У проигравших шайбы на счету Митчелла Стивенса (14), Майкла Мэтсона (20) и Джоша Андерсона (41).
Свечников был признан первой звездой встречи. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин, второй номер драфта 2018 года, провел 21 матч и набрал 19 (6+13) очков.
В другом матче дня «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:1. Вторую шайбу в карьере в НХЛ забросил российский защитник гостей Егор Замула. Всего у 23-летнего хоккеиста 7 (2+5) очков в 25 матчах в нынешнем сезоне.
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