 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Российский форвард сделал хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем» в матче НХЛ
Три шайбы Андрея Свечникова принесли «Каролине» победу над «Монреалем» со счетом 5:3
Андрей Свечников
Андрей Свечников (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал российский форвард Андрей Свечников (2-я, 54-я и 60-я минуты). Также отличился Йеспер Фаст (13, 22). У проигравших шайбы на счету Митчелла Стивенса (14), Майкла Мэтсона (20) и Джоша Андерсона (41).

Свечников был признан первой звездой встречи. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин, второй номер драфта 2018 года, провел 21 матч и набрал 19 (6+13) очков.

В другом матче дня «Филадельфия Флайерз» в гостях обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 4:1. Вторую шайбу в карьере в НХЛ забросил российский защитник гостей Егор Замула. Всего у 23-летнего хоккеиста 7 (2+5) очков в 25 матчах в нынешнем сезоне.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Андрей Свечников

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Российский вратарь НХЛ в гневе пытался сломать клюшку о борт: видео
Спорт
Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ
Спорт
Россиянин Капризов стал лучшим игроком недели в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Китай стал главным научным партнером России в 2023 году Общество, 11:41
Илье Новикову предъявили обвинение по статье о фейках Политика, 11:40
Чернышенко допустил упрощение визового режима с дружественными странами Общество, 11:37
Какие налоговые изменения в сфере недвижимости ждут россиян в 2024 году Недвижимость, 11:36
Курс доллара упал ниже ₽89, евро — ниже ₽99 Инвестиции, 11:27
Особняк звезды «Манчестер Сити» ограбили, когда там находилась его семья Спорт, 11:23
СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя Инвестиции, 11:20
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Карта экспорта IТ: каких решений ждут в дружественных России регионах Pro, 11:19
«Ъ» узнал об отъезде обвиняемого в попытке хищения более ₽1 млрд банкира Технологии и медиа, 11:11
«Первый канал» назвал дату старта нового сезона шоу «Голос» Технологии и медиа, 11:10
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 11:02
СПБ Биржа назвала время возобновления торгов Инвестиции, 11:02
Россиянина после хет-трика признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 11:02
Рынок девелопмента: итоги 2023 года и тренды 2024 года РБК Компании, 11:00