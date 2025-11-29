 Перейти к основному контенту
Ожье стал девятикратным чемпионом WRC, повторив рекорд Лёба

41-летний французский гонщик также стал самым возрастным чемпионом мира по ралли
Фото: Massimo Bettiol / Getty Images
Фото: Massimo Bettiol / Getty Images

Французский гонщик Себастьен Ожье стал победителем чемпионата мира по классическому ралли (WRC) в сезоне-2025. Он завоевал девятый титул в карьере и сравнялся с рекордсменом по этому показателю Себастьеном Лёбом.

Кроме того, Ожье стал самым возрастным чемпионом в истории WRC. Французу 41 год 348 дней, он превзошел достижение финна Ханну Микколы (41 год 183 дня), установленное в 1983 году.

На заключительном этапе WRC в Саудовской Аравии Ожье финишировал третьим, по итогам сезона в его активе 293 очка. На втором месте валлиец Элфин Эванс (289), на третьем — финн Калле Рованперя (256).

Примечательно, что Ожье завершил полноценные выступления в WRC после 2021 года и с тех участвовал в чемпионате на неполном расписании. В нынешнем сезоне француз также планировал проехать неполный сезон, но когда понял, что у него появились шансы на титул, то изменил свое расписание. В итоге Ожье провел 11 этапов (шесть побед и 10 подиумов) — на три меньше, чем у соперников.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
автогонки ралли Себастьен Ожье Себастьян Лёб
