Экс-пилота «Формулы-1» задержали в Германии по обвинению в мошенничестве
Бывший пилот «Формулы-1» Адриан Сутиль был задержан в Штутгарте по подозрению в крупном мошенничестве и присвоении средств. Об этом сообщает Bild.
Подробности дела пока неизвестны. Отмечается, что 27 ноября были проведены обыски по трем адресам: в Монако, Швейцарии и Штутгарте, где и был задержан 42-летний Сутиль.
В прокуратуре отказалась комментировать конкретные обвинения, предъявленные экс-пилоту. По данным следствия, он подозревается в крупном мошенничестве и присвоении средств.
Сутиль в последнее время жил в Швейцарии и занимался торговлей автомобилями класса люкс.
Для Сутиля это уже не первые проблемы с законом. В 2011 году он был приговорен к 18 месяцам условно и штрафу в размере €200 тыс. за нападение при отягчающих обстоятельствах. Во время ссоры в ночном клубе после Гран-при Китая он нанес серьезные травмы люксембургскому бизнесмену и совладельцу Lotus-Renault Эрику Люксу, ударив его стаканом по шее.
Сутиль выступал в «Формуле-1» в 2007–2011 и 2013–2014 годах за Spyker, Force India и Sauber. Всего он провел 128 Гран-при и набрал 124 очка, ни разу не попав на подиум.
