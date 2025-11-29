Кучеров повторил достижение Овечкина по результативной серии в НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевым передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз» (6:3).
Результативная серия Кучерова достигла восьми матчей уже 20-й раз в карьере. Россиянин стал четвертым действующим игроком в НХЛ, кому удавалось подобное. Он повторил достижение Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»). Впереди по этому показателю Коннор Макдэвид (22, «Эдмонтон Ойлерз») и Сидни Кросби (21, «Питтсбург Пингвинз»).
В нынешнем сезоне на счету Кучерова 29 (11+18) очков в 25 матчах. Он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров сезона. Лидирует Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (41; 19+22).
Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампы» (2020, 2021), за команду он выступает с 2013 года.
