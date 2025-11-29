 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Панарин вошел в число звезд дня в НХЛ после четырех набранных очков

Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал три голевые передачи в матче с «Бостоном». Его признали третьей звездой дня
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

34-летний россиянин в матче с «Бостон Брюинз» (6:2) забросил шайбу и отметился тремя голевыми передачами.

В нынешнем сезоне на счету Панарина теперь 26 (8+18) очков в 26 матчах. Россиянин вышел на чистое 11-е место по числу набранных очков в истории «Рейнджерс» (576).

Первой звездой дня признали форварда «Каролины Харрикейнз» Сета Джарвиса, который отметился хет-триком в игре против «Виннипег Джетс» (5:1).

Второй звездой стал голкипер «Нью-Джерси Девилз» Джейк Аллен, отразивший все 42 броска во встрече с «Баффало Сейбрз» (5:0).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
