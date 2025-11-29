 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин вышел на 22-е место по числу матчей в НХЛ

В игре с «Торонто» 40-летний россиянин отдал голевую передачу, «Вашингтон» победил со счетом 4:2
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У проигравших отличились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).

40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту, нанес шесть бросков и отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 23 (11+12) очка.

По количеству сыгранных матчей в карьере в НХЛ (1516) Овечкин поднялся на 22-е место, догнав Мэтта Каллена. Рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло (1779). Среди действующих игроков Овечкин уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу (1521).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
