Овечкин вышел на 22-е место по числу матчей в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57) и Том Уилсон (60). У проигравших отличились Морган Райлли (4) и Мэттью Найз (23).
40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту, нанес шесть бросков и отметился голевой передачей. В нынешнем сезоне на счету россиянина 23 (11+12) очка.
По количеству сыгранных матчей в карьере в НХЛ (1516) Овечкин поднялся на 22-е место, догнав Мэтта Каллена. Рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло (1779). Среди действующих игроков Овечкин уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бернсу (1521).
