Тренер бросил переехавший из Белгорода клуб, проработав меньше месяца
Волейбольный клуб «Белогорье» сообщил о неожиданном уходе румына Георге Крецу с поста главного тренера.
Крецу, назначенный на пост в конце мая и присоединившийся к команде только в начале октября (из-за работы в сборной Сербии), заявил, что принял решение уйти по личным причинам, которые «хотел бы оставить при себе».
«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию», — заявил директор клуба Сергей Тетюхин.
Командой будет руководить Сергей Баранов.
Крецу успел провести с командой два матча в «финале четырех» Кубка Победы и три игры в чемпионате России.
В 2017 году Крецу работал в «Белогорье», но подал в отставку еще в декабре. Также он собирался возглавить клуб в сезоне 2022/23, но передумал, писал «Спорт. Бизнес Online».
«Белогорье» не играет в Белгороде с октября 2022 года. В августе команда планировала готовиться к сезону на домашней «Белгород Арене», куда вернулась после длительного перерыва, но уже через полторы недели уехала в Тулу «в связи с оперативной обстановкой».
«Белогорье» — восьмикратный чемпион России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт