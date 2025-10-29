Тренер бросил переехавший из Белгорода клуб, проработав меньше месяца

Румын Крецу в начале октября присоединился к «Белогорью», провел с командой пять матчей и по личным причинам покинул клуб. Директор «Белогорья» Тетюхин заявил, что в клубе «ошеломлены» таким поступком

Георге Крецу (Фото: Grzegorz Wajda / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Волейбольный клуб «Белогорье» сообщил о неожиданном уходе румына Георге Крецу с поста главного тренера.

Крецу, назначенный на пост в конце мая и присоединившийся к команде только в начале октября (из-за работы в сборной Сербии), заявил, что принял решение уйти по личным причинам, которые «хотел бы оставить при себе».

«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию», — заявил директор клуба Сергей Тетюхин.

Командой будет руководить Сергей Баранов.

Крецу успел провести с командой два матча в «финале четырех» Кубка Победы и три игры в чемпионате России.

В 2017 году Крецу работал в «Белогорье», но подал в отставку еще в декабре. Также он собирался возглавить клуб в сезоне 2022/23, но передумал, писал «Спорт. Бизнес Online».

«Белогорье» не играет в Белгороде с октября 2022 года. В августе команда планировала готовиться к сезону на домашней «Белгород Арене», куда вернулась после длительного перерыва, но уже через полторы недели уехала в Тулу «в связи с оперативной обстановкой».

«Белогорье» — восьмикратный чемпион России.