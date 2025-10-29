 Перейти к основному контенту
F1 и FIA предложили отклонить иск Массы, требующего титул и более $86 млн

F1 и FIA предложили отклонить иск Фелипе Массы, требующего титул и более $86 млн
Адвокаты ответчиков заявили, что бразилец сам виноват в упущенной победе и мог подать в суд гораздо раньше. Масса потребовал признать его чемпионом вместо Хэмилтона после слов экс-главы F1 о лишившей его очков скандальной гонке
Фелипе Масса
Фелипе Масса (Фото: Bob McCaffrey / Getty Images)

Адвокаты Международной автомобильной федерации (FIA), «Формулы-1» и ее экс-главы Берни Экклстоуна заявили в суде, что бразильский гонщик Фелипе Масса, требующий признать его чемпионом сезона 2008 года, сам виноват в упущенном титуле. Об этом сообщает Reuters.

Масса подал иск в суд Лондона с требованием пересмотреть итоги сезона и выплатить ему около $86 млн компенсации плюс проценты.

В сезоне-2008 Масса проиграл Льюису Хэмилтону одно очко в зачете пилотов. Бразилец среди прочего мог получить больше очков на Гран-при Сингапура, где упустил лидерство из-за аварии Нельсона Пике-младшего.

Позднее Пике сказал, что команда приказала ему устроить аварию, а в 2023-м Экклстоун признался, что он и экс-президент FIA Макс Мосли знали о подстроенной аварии, но ничего не предприняли.

Адвокаты ответчиков в лондонском суде заявили, что Масса мог подать в суд еще в 2008–2009 годах, что он сам виноват в поражении в Сингапуре, а также что отдать ему титул будет несправедливо по отношению к Хэмилтону.

Слушания должны завершиться 31 октября, решение будет вынесено позднее.

Масса завершил карьеру гонщика в 2017 году. Он выступал за Ferrari в 2006–2013 годах, в первый год в команде его партнером был Михаэль Шумахер.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Фелипе Масса Льюис Хэмилтон
