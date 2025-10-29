F1 и FIA предложили отклонить иск Массы, требующего титул и более $86 млн
Адвокаты Международной автомобильной федерации (FIA), «Формулы-1» и ее экс-главы Берни Экклстоуна заявили в суде, что бразильский гонщик Фелипе Масса, требующий признать его чемпионом сезона 2008 года, сам виноват в упущенном титуле. Об этом сообщает Reuters.
Масса подал иск в суд Лондона с требованием пересмотреть итоги сезона и выплатить ему около $86 млн компенсации плюс проценты.
В сезоне-2008 Масса проиграл Льюису Хэмилтону одно очко в зачете пилотов. Бразилец среди прочего мог получить больше очков на Гран-при Сингапура, где упустил лидерство из-за аварии Нельсона Пике-младшего.
Позднее Пике сказал, что команда приказала ему устроить аварию, а в 2023-м Экклстоун признался, что он и экс-президент FIA Макс Мосли знали о подстроенной аварии, но ничего не предприняли.
Адвокаты ответчиков в лондонском суде заявили, что Масса мог подать в суд еще в 2008–2009 годах, что он сам виноват в поражении в Сингапуре, а также что отдать ему титул будет несправедливо по отношению к Хэмилтону.
Слушания должны завершиться 31 октября, решение будет вынесено позднее.
Масса завершил карьеру гонщика в 2017 году. Он выступал за Ferrari в 2006–2013 годах, в первый год в команде его партнером был Михаэль Шумахер.
