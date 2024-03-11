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Экс-партнер Шумахера подал в суд на «Формулу-1» из-за упущенного титула

Масса подал в суд на FIA и «Формулу-1» из-за упущенного титула в 2008 году
Фелипе Масса с лета пытался добиться признания руководства «Формулы-1» и FIA, что он является настоящим чемпионом 2008 года, а не Льюис Хэмилтон, который опередил его благодаря подстроенной аварии. Стороны не договорились
Фелипе Масса
Фелипе Масса (Фото: FIA ABB Formula-E /Getty Images)

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса, который в 2008 году проиграл титул чемпиона Льюису Хэмилтону из-за потери очков в двух скандальных гонках, подал в суд Лондона иск к руководству соревнований и Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом представители бразильца сообщили Motorsport.

Адвокаты Массы в августе направили FIA и Formula One Management письма, в которых потребовали признать его настоящим чемпионом, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

«Масса добивается признания того, что FIA нарушила свои правила, не проведя оперативное расследование аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура 2008 года, и что если бы она действовала правильно, он бы выиграл зачет пилотов», — говорится в заявлении юристов бразильца.

По информации Motorsport, Масса требует компенсацию в размере от £60 млн до £150 млн (около $77–192 млн по текущему курсу).

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Принц Гарри и Кристиан Хорнер (слева направо)

В 2008 году Масса лидировал по ходу Гран-при Сингапура, но из-за аварии Пике на трассу выехала машина безопасности. Из-за этого Фернандо Алонсо получил преимущество и победил, а Масса потерял очки, став только 13-м. В последней гонке сезона в Бразилии Хэмилтон обогнал внезапно замедлившегося Тимо Глока в последнем повороте и опередил Массу в зачете пилотов на одно очко.

В 2009 году Пике сообщил, что команда приказала ему устроить аварию, а весной 2023-го экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун в интервью изданию F1-insider.com признался, что он и экс-президент FIA Макс Мосли знали о подстроенной аварии, но ничего не предприняли. Однако позже Экклстоун заявил, что не помнит, «давал ли вообще это интервью».

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Масса завершил карьеру гонщика в 2017 году. Он выступал за Ferrari в 2006–2013 годах, в первый год в команде его партнером был Михаэль Шумахер.

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Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Фелипе Масса
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