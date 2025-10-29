Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд
Уфимский «Салават Юлаев» ушел с последнего места в Восточной конференции КХЛ, обыграв на своем льду владивостокский «Адмирал» с разгромным счетом 6:1.
У хозяев льда три очка (гол на 38-й минуте и две передачи) заработал Александр Жаровский, дубль оформил Егор Сучков (3, 35), по шайбе забросили Александр Хохлачев (30), Артур Фаизов (31) и Ярослав Цулыгин (54).
У «Адмирала» отличился Степан Старков (37).
«Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд и занимает девятое место в конференции.
У «Адмирала» пятое поражение кряду, он десятый в таблице.
