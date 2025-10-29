 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,7 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,65 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд

«Салават Юлаев» одержал самую крупную победу над «Адмиралом» в своей истории
«Салават Юлаев» разгромил «Адмирал» со счетом 6:1. Это самая крупная победа уфимского клуба надо соперником
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» ушел с последнего места в Восточной конференции КХЛ, обыграв на своем льду владивостокский «Адмирал» с разгромным счетом 6:1.

У хозяев льда три очка (гол на 38-й минуте и две передачи) заработал Александр Жаровский, дубль оформил Егор Сучков (3, 35), по шайбе забросили Александр Хохлачев (30), Артур Фаизов (31) и Ярослав Цулыгин (54).

У «Адмирала» отличился Степан Старков (37).

«Салават Юлаев» выиграл четвертый матч подряд и занимает девятое место в конференции.

У «Адмирала» пятое поражение кряду, он десятый в таблице.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Адмирал
Материалы по теме
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ
Спорт
Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина
Спорт
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
На форуме Yandex Connect представят новые ИИ-инструменты «Яндекс 360» Отрасли, 19:37
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи Политика, 19:36
Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд Спорт, 19:33
В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали рост доллара до ₽100 в 2026 году Инвестиции, 19:26
Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Политика, 19:26
Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
РАДИО
 Бизнес, 19:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритм Образование, 18:59
Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 18:58
«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду Спорт, 18:53
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:37
В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек Общество, 18:31
Маск запустил «Грокипедию». Зачем ему нужна альтернативная «Википедия» Life, 18:28