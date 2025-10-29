Футболист «Барселоны» Педри получил травму
У полузащитника «Барселоны» Педри диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра, сообщила пресс-служба клуба.
В каталонской команде не назвали сроков восстановления 22-летнего игрока.
Его возвращение ожидается уже после ноябрьской паузы на матчи сборных, он вряд ли сыграет за Испанию в отборочном турнире чемпионата мира против Грузии и Турции, пишет The Athletic.
Педри получил травму в матче с «Реалом» 26 октября (1:2), в концовке встречи он заработал удаление за вторую желтую карточку.
В этом сезоне Педри играл во всех 13 матчах команды.
Ранее «Барселона» потеряла на разные сроки из-за травм Роберта Левандовски, Рафинью, Дани Ольмо, Гави, Андреаса Кристенсена и других игроков.
