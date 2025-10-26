 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Реал» впервые за полтора года победил «Барселону»

Матч в Мадриде закончился со счетом 2:1. У хозяев голы на счету Мбаппе и Беллингема. Еще два гола Мбаппе не засчитали из-за офсайда, также француз не забил пенальти
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Мадридский «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче десятого тура чемпионата Испании со счетом 2:1. Это 262-е по счету «эль-класико» в истории.

Уже на второй минуте матча в ворота гостей сначала назначили, а потом отменили пенальти.

На 12-й минуте у хозяев забил Килиан Мбаппе, но его гол отменили из-за офсайда. На 22-й французский форвард все же открыл счет после передачи Джуда Беллингема.

«Барселона» сравняла на 38-й благодаря Фермину Лопесу, но хозяева на 43-й снова вышли вперед — забил Беллингем. В концовке первого тайма Мбаппе снова забил, но мяч опять не засчитали из-за положения вне игры, как и гол Беллингема в середине второго тайма.

На 52-й минуте «Реал» снова заработал пенальти, но удар Мбаппе парировал Войцех Щенсны.

У «Барселоны» в компенсированное время матча красную карточку получил Педри.

В концовке встречи между игроками начались стычки.

Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы
Спорт
Роберт Левандовски

У Мбаппе 12 голов в девяти матчах против «Барселоны». Больше каталонцам в XXI веке забивали только Карим Бензема (16 в 46 играх) и Криштиану Роналду (20 в 34). Француз стал третьим игроком, забившим каталонцам в четырех матчах подряд в этом веке, после Роналдиньо и Роналду.

Беллингем (22 года 119 дней) стал самым молодым игроком «Реала», забившим мяч и сделавшим голевой пас в одном матче с «Барселоной» в XXI веке. Прежний рекорд принадлежал Винисиусу Жуниору (2023 год).

«Реал» в предыдущий раз побеждал «Барселону» 21 апреля 2024 года (3:2), после чего дважды проиграл ей в чемпионате (4:0, 4:3), а также в финале Кубка (3:2) и Суперкубка Испании (5:2). Также «Барселона» победила «Реал» в товарищеском матче в августе 2024-го (2:1).

«Реал» выиграл третий матч подряд в Ла Лиге и занимает первое место (27 очков), у «Барселоны» два проигрыша в трех последних матчах и вторая строчка (22).

В случае победы «Барселона» могла повторить самую длительную победную серию в матчах с «Реалом» в своей истории (пять игр при Хосепе Гвардиоле в 2008–2010 годах).

В следующем туре мадридцы под руководством Хаби Алонсо примут «Валенсию», а «Барселона» — «Эльче». Матчи пройдут 1 и 2 ноября соответственно.

