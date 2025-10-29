 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Порвавший «кресты» защитник «Спартака» перенес операцию

«Спартак»: порвавший «кресты» Срджан Бабич перенес операцию
Срджан Бабич получил травму 18 октября в матче с «Ростовом». Футболиста прооперировали, ему предстоит длительное восстановление
Срджан Бабич
Срджан Бабич (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич успешно перенес операцию на травмированном колене, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

Бабич 18 октября покинул поле на носилках в матче с «Ростовом» (1:1). В начале игры он неудачно приземлился на газон и повредил колено.

В клубе позднее сообщили, что у 29-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки — после таких травм игроки возвращаются только через полгода.

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В этом сезоне на счету защитника 13 матчей.

«Спартак» идет шестым в РПЛ после 13 туров.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Спартак Москва Срджан Бабич
