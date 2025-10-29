Порвавший «кресты» защитник «Спартака» перенес операцию
Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич успешно перенес операцию на травмированном колене, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Бабич 18 октября покинул поле на носилках в матче с «Ростовом» (1:1). В начале игры он неудачно приземлился на газон и повредил колено.
В клубе позднее сообщили, что у 29-летнего футболиста разрыв передней крестообразной связки — после таких травм игроки возвращаются только через полгода.
Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В этом сезоне на счету защитника 13 матчей.
«Спартак» идет шестым в РПЛ после 13 туров.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт