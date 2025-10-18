 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Защитник «Спартака» Бабич порвал «кресты» в матче с «Ростовом»

Футболист сборной Сербии в ближайшее время будет прооперирован
Срджан Бабич
Срджан Бабич (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Защитнику «Спартака» Срджану Бабичу диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Футболист сборной Сербии получил тяжелую травму правого коленного сустава в игре с «Ростовом» (1:1) 18 октября. В начале первого тайма он неудачно приземлился на газон и не смог продолжить игру. Его увезли с поля на носилках на специальной машине.

В «Спартаке» сообщили, что Бабич будет прооперирован в ближайшее время.

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Срджан Бабич
