Сын Юрана Артем перешел в «Серик Беледиеспор», который возглавил его отец

Сын Юрана перешел в турецкий клуб, который возглавил его отец

Защитник Артем Юран подписал контракт с клубом «Серик Беледиеспор» сроком на один год

Артем Юран (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Российский защитник Артем Юран подписал контракт с турецким клубом «Серик Беледиеспор», сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) команды.

Срок соглашения с 28-летним футболистом, который с 2024 года играл за вторую команду «Пари Нижний Новгород», составил один сезон.

Ранее Юран также выступал за «Зоркий», «Химки», «Динамо» (Рига), «Ноа Юрмала», «Ротор-2» и «Сабуртало».

В начале июля «Серик Беледиеспор» возглавил отец Артема, бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран. После этого команда подписала четырех россиян — Кирилла Гоцука, Илью Берковского, Дмитрия Тихого и Илью Садыгова.

По итогам прошлого сезона «Серик Беледиеспор» вышел во второй по силе дивизион чемпионата Турции.