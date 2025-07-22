Сын Юрана перешел в турецкий клуб, который возглавил его отец
Российский защитник Артем Юран подписал контракт с турецким клубом «Серик Беледиеспор», сообщается в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) команды.
Срок соглашения с 28-летним футболистом, который с 2024 года играл за вторую команду «Пари Нижний Новгород», составил один сезон.
Ранее Юран также выступал за «Зоркий», «Химки», «Динамо» (Рига), «Ноа Юрмала», «Ротор-2» и «Сабуртало».
В начале июля «Серик Беледиеспор» возглавил отец Артема, бывший футболист «Спартака» и сборной России Сергей Юран. После этого команда подписала четырех россиян — Кирилла Гоцука, Илью Берковского, Дмитрия Тихого и Илью Садыгова.
По итогам прошлого сезона «Серик Беледиеспор» вышел во второй по силе дивизион чемпионата Турции.
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