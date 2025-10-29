ARD узнал о попытке WADA найти источник утечки в деле китайских пловцов

Телеканал узнал о начатой операции «Прокол» по поиску информаторов, сообщивших СМИ о сокрытии допинга у китайцев перед Олимпиадой в Токио. Из-за этого дела у WADA возник конфликт с USADA, а США не захотели платить ему взносы

Глава WADA Витольд Банька (Фото: Luke Walker / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет операцию «Прокол» с целью разоблачить информаторов, передавших СМИ информацию о массовых положительных допинг-пробах в сборной Китая по плаванию, сообщил телеканал ARD.

Авторы материала, среди которых Хайо Зеппельт и Ник Батлер, указывают, что о проводимой операции им стало известно из внутренних документов WADA, а также от представителей независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В WADA телеканалу отказались сообщать, сколько средств выделено на эту операцию. В ARD указали, что информаторов по допинг-делам, наоборот, надо защищать.

Перед Олимпиадой в Токио Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не стало наказывать спортсменов за триметазидин, сославшись на случайное попадание препарата в их организмы.

В итоге на Олимпиаду поехали 12 пловцов, пойманных на триметазидине, они выиграли более 10 медалей, в том числе три золота.

О положительных пробах спортсменов стало известно за несколько месяцев до Олимпиады — в апреле 2024 года после публикаций ARD и The New York Times.

В USADA обвинили WADA и китайских коллег в сокрытии положительных проб. В WADA же отметили, что не стали оспаривать вердикт CHINADA из-за отсутствия перспектив дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

После этого между WADA и USADA начался конфликт со взаимными публичными обвинениями в плохой работе. В январе США отказалисьвыплатить взнос WADA за 2024 год ($3,6 млн, 14% бюджета WADA).