ARD узнал о попытке WADA найти источник утечки в деле китайских пловцов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет операцию «Прокол» с целью разоблачить информаторов, передавших СМИ информацию о массовых положительных допинг-пробах в сборной Китая по плаванию, сообщил телеканал ARD.
Авторы материала, среди которых Хайо Зеппельт и Ник Батлер, указывают, что о проводимой операции им стало известно из внутренних документов WADA, а также от представителей независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
В WADA телеканалу отказались сообщать, сколько средств выделено на эту операцию. В ARD указали, что информаторов по допинг-делам, наоборот, надо защищать.
Перед Олимпиадой в Токио Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не стало наказывать спортсменов за триметазидин, сославшись на случайное попадание препарата в их организмы.
В итоге на Олимпиаду поехали 12 пловцов, пойманных на триметазидине, они выиграли более 10 медалей, в том числе три золота.
О положительных пробах спортсменов стало известно за несколько месяцев до Олимпиады — в апреле 2024 года после публикаций ARD и The New York Times.
В USADA обвинили WADA и китайских коллег в сокрытии положительных проб. В WADA же отметили, что не стали оспаривать вердикт CHINADA из-за отсутствия перспектив дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).
После этого между WADA и USADA начался конфликт со взаимными публичными обвинениями в плохой работе. В январе США отказалисьвыплатить взнос WADA за 2024 год ($3,6 млн, 14% бюджета WADA).
