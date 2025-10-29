Экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальном насилии над подростком

Американец Райан Кеслер обвиняется по двум пунктам в совершении преступления, предположительно, против 16-летнего подростка. На время расследования он отстранен от тренерской работы в Мичигане, где тренировал молодежную команду

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Бывшему нападающему ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Райану Кеслеру предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на судебные протоколы.

По данным спортивного издания, оба пункта обвинения касаются сексуального насилия в отношении 16-летнего подростка. Утверждается, что Кеслер совершил контакт «с применением силы или принуждения и/или имел основания знать, что жертва была физически беспомощной».

В понедельник в городе Блумфилд-Хиллз прошло судебное заседание по делу Кеслера. Ему предъявлены два уголовных обвинения, выдвинутые в связи с событиями 1 января. Отмечается, что Кеслер внес залог в размере $50 тыс. Следующее предварительное слушание назначено на 6 ноября.

Адвокат экс-хоккеиста Роберт Морад заявил, что Кеслер полностью отрицает обвинения и считает себя невиновным. «Мы уверены, что, когда будут представлены все факты и обстоятельства, он будет полностью оправдан», — сказал адвокат The Athletic.

Мичиганская ассоциация любительского хоккея отстранила Кеслера от всех мероприятий USA Hockey, пока идет судебное разбирательство. Для Кеслера это третий сезон в качестве главного тренера элитной молодежной команды Little Caesars AAA Hockey Club в районе Детройта.

Кеслеру 41 год. В начале карьеры в НХЛ его задрафтовал «Ванкувер Кэнакс» под 23-м номером. Он играл за клуб с 2003 по 2014 год, а затем перешел в «Анахайм Дакс», где выступал до 2019 года. Также хоккеист входил в состав сборной США в 2010 и 2014 годах.

Всего в НХЛ он сыграл 1102 матча, набрав 638 очков (282 гола + 356 передач). В сезоне 2010/11 Кеслер получил награду «Фрэнк Селки Трофи», вручаемую лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ.