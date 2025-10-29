Василевский стал третьим российским вратарем НХЛ по количеству побед в карьере

Василевский вошел в топ-3 российских вратарей по победам в НХЛ

«Тампа» обыграла «Нешвилл» со счетом 5:2. Эта победа для Василевского стала 333-й в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Mike Carlson / Getty Images

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в тройку лидеров по числу выигранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

Победа над «Нэшвиллом» со счетом 5:2 стала для россиянина 333-й в «регулярке». По этому показателю он сравнялся с олимпийским чемпионом 1992 года Николаем Хабибулиным.

Среди российских вратарей больше побед в регулярных чемпионатах лиги одержали только голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.

Василевский был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), а также по разу становился обладателем наград «Везина Трофи» (2019, лучший вратарь сезона) и «Конн Смайт Трофи» (2021, самый ценный игрок плей-офф). Россиянин пять раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ (2018–2020, 2022, 2023).