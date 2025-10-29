 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,35 2 2,17 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,55 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Василевский вошел в топ-3 российских вратарей по победам в НХЛ

Василевский стал третьим российским вратарем НХЛ по количеству побед в карьере
«Тампа» обыграла «Нешвилл» со счетом 5:2. Эта победа для Василевского стала 333-й в регулярных чемпионатах НХЛ
Фото: Mike Carlson / Getty Images
Фото: Mike Carlson / Getty Images

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в тройку лидеров по числу выигранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

Победа над «Нэшвиллом» со счетом 5:2 стала для россиянина 333-й в «регулярке». По этому показателю он сравнялся с олимпийским чемпионом 1992 года Николаем Хабибулиным.

Среди российских вратарей больше побед в регулярных чемпионатах лиги одержали только голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (434) и Евгений Набоков (353), уже завершивший профессиональную карьеру.

Василевский был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), а также по разу становился обладателем наград «Везина Трофи» (2019, лучший вратарь сезона) и «Конн Смайт Трофи» (2021, самый ценный игрок плей-офф). Россиянин пять раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ (2018–2020, 2022, 2023).

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ Андрей Василевский Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз
Материалы по теме
Болельщик упал с верхнего яруса стадиона во время матча НХЛ
Спорт
Малкин побил рекорд Овечкина в НХЛ в XXI веке
Спорт
Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Как выглядит рухнувший в Турции многоэтажный жилой дом. Видео Общество, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 10:23
В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры Политика, 10:20
Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи» Общество, 10:15
Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном Политика, 10:00
Почему голландские ультраправые на выборах не повторят успех 2023 года Политика, 10:00
Росреестр оценил спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку Недвижимость, 10:00
В МВД рассказали, как обезопасить личные данные перед продажей телефона Общество, 09:54
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта Политика, 09:54
Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии Политика, 09:48
Доля в бизнесе по наследству: почему есть риск потерять личное имуществоПодписка на РБК, 09:47