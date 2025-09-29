 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 2 x 3,8 2 3,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 27 x 10,5 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,2 x 3,95 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,65 x 4,1 2 5,4 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 3,95 x 3,75 2 1,95 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,7 x 4,3 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,65 x 3,5 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,85 x 4,2 2 3,6 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру

Отчисленный из академии Плющенко фигурист Ангелопол приостановил карьеру
Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Ангелопол приостановил карьеру в 21 год. В январе его отчислили из группы Линичук академии «Ангелы Плющенко» по дисциплинарным причинам
Валерий Ангелопол
Валерий Ангелопол (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Выступавший в танцах на льду 21-летний фигурист Валерий Ангелопол заявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что приостановил спортивную карьеру.

В январе фигуриста отчислили из группы Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко» «в связи с регулярным нарушением тренировочного процесса». Тренер еще в июле 2024-го говорила, что отказывается работать с фигуристом, поскольку «в скандалах и дешевом цирке не участвует».

Фигурист заявил, что «работает со специалистами и пытается выровнять свой эмоциональный и психологический фон» и «на некоторое время открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино».

По словам Ангелопола, он не исключает возвращения в фигурное катание, но не знает пока, в каком качестве.

Ангелопол с 2018 года выступал в паре с Василисой Кагановской, выиграл с ней финал Гран-при России. Фигуристка говорила, что их пара распалась из-за ультиматума Ангелопола взять его на полное материальное обеспечение. Потом Ангелопол встал в пару с Ариной Ушаковой, но этот дуэт распался спустя два месяца из-за того, что его сочли неперспективным. Также у него не сложилось сотрудничество с Александрой Шинкаренко.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание
Материалы по теме
В ISU исключили участие российских фигуристов в чемпионатах мира и Европы
Спорт
Фигурист Алиев пропустит контрольные прокаты из-за проблем со здоровьем
Спорт
Распалась бывшая российская пара фигуристов Гейниш и Чигирева
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 22:18
На Мадагаскаре распустили правительство из-за протестов Политика, 22:10
Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру Спорт, 22:03
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
В Афганистане полностью пропал интернет Общество, 21:53
Киев фразой «плохо состарились» оценил заявления Венгрии о дронах Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Умер автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский Общество, 21:39
СКА второй раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:28
США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС Политика, 21:26
Дания срочно вызвала резервистов после инцидентов с дронами Политика, 21:23
Министр обороны Британии обратился к Путину по поводу конфликта с Киевом Политика, 21:04
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Писториус выразил сомнения насчет «стены дронов» на востоке НАТО Политика, 20:47