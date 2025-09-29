Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Ангелопол приостановил карьеру в 21 год. В январе его отчислили из группы Линичук академии «Ангелы Плющенко» по дисциплинарным причинам

Валерий Ангелопол (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Выступавший в танцах на льду 21-летний фигурист Валерий Ангелопол заявил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что приостановил спортивную карьеру.

В январе фигуриста отчислили из группы Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко» «в связи с регулярным нарушением тренировочного процесса». Тренер еще в июле 2024-го говорила, что отказывается работать с фигуристом, поскольку «в скандалах и дешевом цирке не участвует».

Фигурист заявил, что «работает со специалистами и пытается выровнять свой эмоциональный и психологический фон» и «на некоторое время открыл для себя другую профессию и познакомился с миром кино».

По словам Ангелопола, он не исключает возвращения в фигурное катание, но не знает пока, в каком качестве.

Ангелопол с 2018 года выступал в паре с Василисой Кагановской, выиграл с ней финал Гран-при России. Фигуристка говорила, что их пара распалась из-за ультиматума Ангелопола взять его на полное материальное обеспечение. Потом Ангелопол встал в пару с Ариной Ушаковой, но этот дуэт распался спустя два месяца из-за того, что его сочли неперспективным. Также у него не сложилось сотрудничество с Александрой Шинкаренко.