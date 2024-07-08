Тренер школы Плющенко объяснила отказ от фигуриста «скандалами и цирком»
Работающая в академии Евгения Плющено тренер Наталья Линичук сообщила «РИА Новости», что приостановила сотрудничество с фигуристом Валерием Ангелополом из-за его непрофессионального отношения к работе.
Танцевальный дуэт Ангелопола с Александрой Шинкаренко распался в июне.
«С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях», — сказала Линичук.
Тренер отметила, что Ангелопол делал все, чтобы оказаться таким «феноменом, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок стать лидером».
По словам Линичук, она обсуждала проблему с Плющенко и Яной Рудковской и предложила Ангелополу поработать с психологом, но тот отказался.
Ангелопол с 2018 года выступал в паре с Василисой Кагановской и выиграл с ней финал Гран-при России. Фигуристка говорила, что их пара распалась из-за ультиматума Ангелопола взять его на полное материальное обеспечение.
Потом Ангелопол встал в пару с Ариной Ушаковой, но этот дуэт распался спустя два месяца из-за того, что его сочли неперспективным. С декабря фигурист тренировался с Шинкаренко.
Для Шинкаренко ищут нового партнера.
В декабре Плющенко говорил, что рад появлению Ангелопола в его группе. Перед этим, по данным «РИА Новости», тренерам запрещали предоставлять лед фигуристу, но в итоге федерация (ФФККР) все же пошла ему навстречу.