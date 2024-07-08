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Тренер школы Плющенко объяснила отказ от фигуриста «скандалами и цирком»

Тренер Линичук об Ангелополе: в скандалах и дешевом цирке я не участвую
Фигурист за последний год дважды менял партнерш, с октября он занимался в академии Плющенко. Тренер Линичук заявила, что Ангелопол желает быть лидером «без труда и пота» и что работать с ним больше не хочет
Валерий Ангелопол (справа) и Василиса Кагановская в 2023 году
Валерий Ангелопол (справа) и Василиса Кагановская в 2023 году (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Работающая в академии Евгения Плющено тренер Наталья Линичук сообщила «РИА Новости», что приостановила сотрудничество с фигуристом Валерием Ангелополом из-за его непрофессионального отношения к работе.

Танцевальный дуэт Ангелопола с Александрой Шинкаренко распался в июне.

«С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях», — сказала Линичук.

Тренер отметила, что Ангелопол делал все, чтобы оказаться таким «феноменом, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок стать лидером».

По словам Линичук, она обсуждала проблему с Плющенко и Яной Рудковской и предложила Ангелополу поработать с психологом, но тот отказался.

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Ангелопол с 2018 года выступал в паре с Василисой Кагановской и выиграл с ней финал Гран-при России. Фигуристка говорила, что их пара распалась из-за ультиматума Ангелопола взять его на полное материальное обеспечение.

Потом Ангелопол встал в пару с Ариной Ушаковой, но этот дуэт распался спустя два месяца из-за того, что его сочли неперспективным. С декабря фигурист тренировался с Шинкаренко.

Для Шинкаренко ищут нового партнера.

В декабре Плющенко говорил, что рад появлению Ангелопола в его группе. Перед этим, по данным «РИА Новости», тренерам запрещали предоставлять лед фигуристу, но в итоге федерация (ФФККР) все же пошла ему навстречу.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Евгений Плющенко
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