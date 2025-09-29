Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1»
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о смерти своего бульдога Роско, который сопровождал его во время соревнований на протяжении нескольких лет и у которого было 1,4 млн подписчиков в этой же соцсети.
Хэмилтон сообщил, что у 12-летнего пса была пневмония, он четыре дня провел в коме и вечером 28 сентября его пришлось усыпить.
Соболезнования гонщику выразила его команда Ferrari, Международная автомобильная федерация (FIA), а также пресс-служба «Формулы-1», которая назвала бульдога «настоящей звездой».
Роско ездил с Хэмилтоном на гонки на протяжении шести чемпионских сезонов с Mercedes, у него был собственный пропуск в паддок, отмечает Reuters.
Хэмилтон с этого сезона выступает за Ferrari.
