В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин может начать полноценно тренироваться к концу недели и успеть сыграть в двух предсезонных встречах — на выезде и дома. Последний гостевой матч у «Кэпиталз» пройдет 1 октября

Александр Овечкин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что надеется на участие Александра Овечкина, ранее получившего травму, в двух предсезонных матчах команды. Слова тренера приводит журналист Том Гулитти в соцсети X.

По словам Карбери, он рассчитывает на полноценное возвращение 40-летнего российского форварда к тренировкам к концу недели и его участие в одном гостевом и одном домашнем предсезонном матче.

У «Вашингтона» запланировано еще пять товарищеских матчей, последний выездной из них пройдет 1 октября (2:00 мск) с «Коламбус Блю Джекетс», после чего «Кэпиталз» дважды сыграют дома — с «Бостон Брюинз» (3 октября) и еще раз с «Коламбусом» (5 октября).

Овечкин из-за травмы «нижней части тела» покинул первую тренировку команды 18 сентября, спустя пять дней начал заниматься на льду индивидуально.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

На счету Овечкина в прошлом сезоне 44 гола и 29 передач в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) очков в десяти матчах плей-офф.