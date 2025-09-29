Bild узнал о планах ФИФА запретить добивания после пенальти
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует изменить правила пробития пенальти, запретив повторные удары по мячу, пишет Bild.
Изменения предполагают, что если исполняющий пенальти игрок не забьет, то голкипер будет наносить свободный удар, а футболисты, которые по нынешним правилам ожидают отскока в штрафной, не смогут бить по мячу. Пока неизвестно, как планируется действовать в случае попадания мяча в штангу или перекладину без касания со стороны вратаря.
Бывший испанский рефери Эдуардо Итурральде рассказал радиостанции Cadena SER, что идею поддерживает глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, который уже мог согласовать ее с главой организации Джанни Инфантино.
Ранее Коллина говорил La Repubblica, что изменение правил стало бы «благословением для вратарей».
ФИФА еще официально не вносила поправку на рассмотрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил игры в футбол. Перед внедрением новые правила обычно тестируются на соревнованиях.
Летом IFAB уже уточняла правила исполнения 11-метровых ударов. С этого сезона при случайном двойном касании мяча при успешном пробитии пенальти судье следует попросить выполнить удар повторно. Если же футболист не реализует 11-метровый после двойного касания, то назначается свободный удар, а в серии послематчевых пенальти такой удар засчитывается как нереализованный.
