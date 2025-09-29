Cнуп Догг получил работу на Олимпиаде-2026
Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), поедет на Олимпийские игры 2026 года в Италии в качестве корреспондента NBC. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
В течение Игр Снуп Догг будет выходить в эфир с ведущим Майком Тирико, а также посещать достопримечательности, соревнования и общаться со спортсменами и их близкими.
«Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как все знают, я люблю спорт, объединять людей и дарить им радость», — заявил рэпер, добавив, что возьмет в Италию свои «пуховики, зимние штаны, защитные очки и коньки».
На Играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц: нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия, проведении соревнований по брейк-дансу и других мероприятиях.
У Снуп Догга также было совместное шоу с ведущим Кевином Хартом на Peacock во время Игр в Токио в 2021 году.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов