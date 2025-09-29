 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Cнуп Догг получил работу на Олимпиаде-2026

Cнуп Дог снова будет корреспондентом NBC на Олимпиаде в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Сюжет добрых новостей
Рэпер стал одной из главных звезд Игр-2024 в Париже и снова поедет на Олимпиаду, где будет участвовать в прямых эфирах, посещать соревнования и достопримечательности и общаться со спортсменами
Снуп Дог на Олимпиаде в Париже
Снуп Дог на Олимпиаде в Париже (Фото: Elsa / Getty Images)

Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Догг (Snoop Dogg), поедет на Олимпийские игры 2026 года в Италии в качестве корреспондента NBC. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В течение Игр Снуп Догг будет выходить в эфир с ведущим Майком Тирико, а также посещать достопримечательности, соревнования и общаться со спортсменами и их близкими.

«Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как все знают, я люблю спорт, объединять людей и дарить им радость», — заявил рэпер, добавив, что возьмет в Италию свои «пуховики, зимние штаны, защитные очки и коньки».

На Играх в Париже Снуп Догг стал одним из главных действующих лиц: нес олимпийский факел, участвовал в церемонии закрытия, проведении соревнований по брейк-дансу и других мероприятиях.

У Снуп Догга также было совместное шоу с ведущим Кевином Хартом на Peacock во время Игр в Токио в 2021 году.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Снуп Догг
