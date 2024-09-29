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Чепалова заступилась за хоккеистов после данных о драке с командой ФСБ

Чепалова заступилась за хоккеистов после драки с командой ФСБ в Биробиджане
Чепалова предложила выставить зачинщиков драки на ворота без защиты против ХК «СКА» и потом отпустить
Фото: Andreas Beil / Imago / Global Look Press
Фото: Andreas Beil / Imago / Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное преследование хоккеистов любительской команды «Тафгай» за драку с игроками управления ФСБ по Еврейской автономной области «Фантом». Об этом бывшая лыжница написала на своей странице во «ВКонтакте».

Драка произошла 30 марта в матче Ночной хоккейной лиги, после игры несколько хоккеистов «Тафгая» отбыли административный арест.

В воскресенье телеграм-канал Baza сообщил, что против пятерых игроков «Тафгая» еще в июне возбудили дело по ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением представителю власти; предусматривает наказание до семи лет лишения свободы), а 26 сентября полиция задержала двух хоккеистов и просит их арестовать из-за риска, что они покинут Россию.

Чепалова заявила, что поведение зачинщиков драки было недопустимым, но «ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием — это перебор».

«В качестве наказания предлагаю зачинщиков обязать публично извиниться, сделать спортивную площадку в любом из дворов Биробиджана и поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА <...> Думаю, Роман Ротенберг возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — написала Чепалова.

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Она также принесла извинения от лица зачинщиков драки игрокам «Фантома».

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Биробиджана и районный суд города.

В августе Чепалова уже писала в соцсети об этой драке. Тогда она отметила, что несколько игроков «Тафгая» «профессионально в детстве и юношестве занимались боксом и имеют спортивные разряды».

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