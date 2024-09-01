«Ливерпуль» разгромил МЮ в гостевом матче чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:3 в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии.
Мячи забили Луис Диас (35-я и 42-я минуты) и Мохамед Салах (56).
«Ливерпуль» одержал третью сухую победу и занимает первое место в таблице с 9 очками. «Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд и занимает 14-е место. В прошлом сезоне МЮ занял восьмое место — худший результат с 1990 года. Несмотря на это главного тренера Эрика Тен Хага не уволили. В нынешнее межсезонье МЮ стал вторым клубом по тратам в мире после «Челси».
В следующем туре МЮ сыграет 14 сентября в гостях с «Саутгемптом», «Ливерпуль» — в этот же день с «Ноттингем Форест».
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