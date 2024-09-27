«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл чемпиона КХЛ
Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Бабенко (19-я минута), Ник Петан (20), Семен Кошелев (27) и Александр Барабанов (46). У проигравших отличились Данила Юров (8), Люк Джонсон (47) и Александр Петунин (50).
«Ак Барс» в этом сезоне уже обыгрывал «Металлург» со счетом 2:0.
Казанский клуб, выигравший пятую встречу подряд, набрал 12 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Металлурга», действующего обладателя Кубка Гагарина, шесть очков в десяти встречах и 11-е место.
В следующем матче «Ак Барс» 29 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» днем позже примет тольяттинскую «Ладу».
В параллельном матче челябинский «Трактор» нанес омскому «Авангарду» седьмое подряд поражение в КХЛ — 4:2.
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