«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл чемпиона КХЛ «Металлург»

«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл чемпиона КХЛ

Казанский клуб обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Александр Барабанов

Игроки «Ак Барса» (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Бабенко (19-я минута), Ник Петан (20), Семен Кошелев (27) и Александр Барабанов (46). У проигравших отличились Данила Юров (8), Люк Джонсон (47) и Александр Петунин (50).

«Ак Барс» в этом сезоне уже обыгрывал «Металлург» со счетом 2:0.

Казанский клуб, выигравший пятую встречу подряд, набрал 12 очков в восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Металлурга», действующего обладателя Кубка Гагарина, шесть очков в десяти встречах и 11-е место.

В следующем матче «Ак Барс» 29 сентября в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Металлург» днем позже примет тольяттинскую «Ладу».

В параллельном матче челябинский «Трактор» нанес омскому «Авангарду» седьмое подряд поражение в КХЛ — 4:2.