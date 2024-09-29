Бывшего футболиста «Кальяри» Андреа Капоне нашли мертвым в отеле на Сардинии

Бывшего футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым в отеле на Сардинии

Андреа Капоне было 43 года. La Gazzetta dello Sport пишет, что его тело с травмой головы нашли в отеле в Кальяри после вечеринки с друзьями. Футболист провел за «Кальяри» более 120 матчей, был игроком итальянской «молодежки»

Андреа Капоне (Фото: Официальный сайт ФК «‎Кальяри» )

Бывший полузащитник «Кальяри» Андреа Капоне умер на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

Тело бывшего игрока нашли в отеле в Кальяри утром в воскресенье, пишет La Gazzetta dello Sport.

Футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и, предположительно, упал, получив смертельную травму головы.

Капоне был воспитанником «Кальяри» и большую часть карьеры провел в этом клубе (123 матча, 12 голов), также был игроком «Виченцы» и «Салернитаны».

Полузащитник провел два матча за молодежную сборную Италии и забил один гол, согласно данным Transfermarkt.

Он завершил карьеру в 2011 году.