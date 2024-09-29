Бывшего футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым в отеле на Сардинии
Бывший полузащитник «Кальяри» Андреа Капоне умер на 44-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Тело бывшего игрока нашли в отеле в Кальяри утром в воскресенье, пишет La Gazzetta dello Sport.
Футболист ночевал в гостинице после вечеринки с друзьями и, предположительно, упал, получив смертельную травму головы.
Капоне был воспитанником «Кальяри» и большую часть карьеры провел в этом клубе (123 матча, 12 голов), также был игроком «Виченцы» и «Салернитаны».
Полузащитник провел два матча за молодежную сборную Италии и забил один гол, согласно данным Transfermarkt.
Он завершил карьеру в 2011 году.
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