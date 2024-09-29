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Матчи Рублева и Калинской на турнире в Пекине перенесли из-за дождя

Матчи Рублева и Калинской на турнире в Пекине прервали и перенесли из-за дождя
Калинская к моменту остановки матча начала отыгрываться у американки Стирнс, а Рублев вел после трех геймов у испанца Давидовича-Фокины
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Вторые ракетки России Андрей Рублев и Анна Калинская в воскресенье не смогли доиграть свои матчи на турнире в Пекине из-за дождя.

Калинская (14-я в рейтинге WTA) в 1/16 финала встречалась с американкой Пейтон Стирнс (46-я). Россиянка уступила в первом сете со счетом 3:6, а во втором вела 3:2.

Рублев (6-й) в 1/8 финала успел провести три гейма против испанца Алехандро Давидовича-Фокины (64-й) — 2:1.

Также на понедельник перенесли матч японки Наоми Осаки и американки Кэти Волынец.

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
Спорт
Даниил Медведев

Ранее в воскресенье в Пекине в четвертьфинал вышел россиянин Карен Хачанов, который обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9).

Также в четвертьфинал турнира ранее пробился Даниил Медведев, соперником которого будет итальянец Флавио Коболли.

Призовой фонд турнира в Пекине превышает $3,7 млн в мужском разряде и $8,9 млн в женском.

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Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) Анна Калинская
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