Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Пекине.
Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, обыграл француза Адриана Маннарино, 44-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (8:6), 6:2.
Его следующим соперником будет итальянец Флавио Коболли (32-й номер рейтинга ATP).
В личных встречах у Медведева и Маннарино счет стал 4:4. Француз является одним из самых неудобных соперников для россиянина, чаще его побеждали только Новак Джокович (десять раз), Александр Зверев (семь), Янник Синнер (шесть), Карлос Алькарас (пять), Роберто Баутиста Агут (пять) и Рафаэль Надаль (пять раз).
Россиянин занимает пятое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов на турнирах ATP.
Турнир в Пекине завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований составляет $3,72 млн.
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