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В UFC аргентинка станцевала тверк у лица проигравшей ей россиянки

В UFC аргентинка станцевала тверк у лица проигравшей ей россиянки Железняковой
Айлин Перес после победы удушающим приемом над Дарьей Железняковой вскочила и начала танцевать тверк рядом с россиянкой. Боец UFC Ирина Алексеева считает, что Железняковой стоило ударить аргентинку, но «ей не до этого было»
Айлин Перес
Айлин Перес (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Аргентинка Айлин Перес победила россиянку Дарью Железнякову на турнире UFC в Париже, после чего станцевала тверк возле соперницы, которая еще не поднялась на ноги.

Перес победила удушающим приемом в первом раунде, выиграв четвертый бой подряд. При этом в пятницу аргентинка провалила взвешивание, 20% ее гонорара за бой получит россиянка.

Аргентинка регулярно танцует тверк не только в октагоне, но и на взвешиваниях.

Железнякова провела второй бой в промоушене и потерпела второе поражение в карьере при девяти победах.

Соперница россиянки на турнире UFC провалила взвешивание
Спорт
Айлин Перес

Российский боец UFC Ирина Алексеева, комментируя поведения Перес «Матч ТВ», заявила, что Железняковой «надо было шлепнуть поджопник» сопернице за неуважительное поведение.

«Понятно, что ей не до этого было, она расстроилась, конечно, и после удушающего тяжело резко прийти в себя», — добавила Алексеева.

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