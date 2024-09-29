В UFC аргентинка станцевала тверк у лица проигравшей ей россиянки
Аргентинка Айлин Перес победила россиянку Дарью Железнякову на турнире UFC в Париже, после чего станцевала тверк возле соперницы, которая еще не поднялась на ноги.
Перес победила удушающим приемом в первом раунде, выиграв четвертый бой подряд. При этом в пятницу аргентинка провалила взвешивание, 20% ее гонорара за бой получит россиянка.
Аргентинка регулярно танцует тверк не только в октагоне, но и на взвешиваниях.
Железнякова провела второй бой в промоушене и потерпела второе поражение в карьере при девяти победах.
Российский боец UFC Ирина Алексеева, комментируя поведения Перес «Матч ТВ», заявила, что Железняковой «надо было шлепнуть поджопник» сопернице за неуважительное поведение.
«Понятно, что ей не до этого было, она расстроилась, конечно, и после удушающего тяжело резко прийти в себя», — добавила Алексеева.
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