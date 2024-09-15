Допинг от несчастья: как россиянка из героя Швеции превратилась в изгоя

Олимпийская чемпионка в беге на 100 м с барьерами Людмила Энквист объявила, что намеренно употребляла допинг. Главное о биографии спортсменки, которая победила рак и добровольно разрушила свою карьеру, — в материале «РБК Спорт»

Людмила Энквист (Фото: Stu Forster / Allsport / Getty Images)

Бывшая советская и российская бегунья, олимпийская чемпионка 1996 года в беге на 100 м с барьерами Людмила Энквист (девичья фамилия — Леонова) через 20 лет после ухода из спорта призналась в намеренном употреблении допинга.

«РБК Спорт» собрал материал о карьере легкоатлетки, которая была признана лучшей спортсменкой Швеции, но после провального допинг-теста не вынесла давления со стороны бывших поклонников и покинула страну.

Как началась карьера

Леонова родилась в Тамбовской области, с пяти лет жила в Череповце. Сначала она занималась спортивной гимнастикой, а затем ушла в легкую атлетику.

В 1981 году, когда спортсменке было 17 лет, во время летних каникул в Мичуринске она попала в группу к тренеру Николаю Нарожиленко, который уговорил родителей Леоновой оставить ее тренироваться. После окончания школы она вышла замуж за своего тренера, который был старше ее на десять лет.

Первые успехи и допинг

Первую на союзном уровне медаль спортсменка завоевала в 1988 году. Она заняла второе место в барьерном беге на чемпионате СССР. В 1991 году выиграла чемпионат СССР и чемпионат мира по легкой атлетике.

На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году из-за травмы она не вышла в финал. В 1993 году ее дисквалифицировали на два года за употребление допинга. Сначала Федерация легкой атлетики России отстранила ее на четыре года, однако позже наказание смягчили. Ее муж Нарожиленко признался, что это он тайно подмешивал ей стероиды из-за ревности. С супругом она развелась. От этого брака у Леоновой есть дочь.

Вышла замуж и выиграла Олимпиаду

Позже она вышла замуж за гражданина Швеции Юхана Энквиста и приняла шведское гражданство. Уже под флагом Швеции спортсменка завоевала золото на Олимпиаде 1996 года в Атланте, а также золото и бронзу на чемпионатах мира.

За свою победу Энквист в 1997 году получила золотую медаль Svenska Dagbladet, которую ежегодно вручают «за самое значительное спортивное достижение года в Швеции». Она стала первой спортсменкой, которая, не являясь шведкой, получила эту награду.

Она стала одной из самых популярных спортсменок в стране. В 1996 и 1999 годах Энквист выиграла премию Джерринга, которую вручают лучшему спортсмену или команде года. За победителя награды голосуют радиослушатели.

Начало в бобслее и снова проваленный допинг

В 1999 году Людмиле Энквист диагностировали рак молочной железы. После операции она вернулась к тренировкам и в том же году смогла выиграть бронзу на зимнем чемпионате мира.

После этого Энквист решила уйти из легкой атлетики в бобслей. Она надеялась стать первой женщиной, которая выиграла и летние, и зимние Олимпийские игры.

Однако в 2001 году, за год до зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Энквист снова была поймана в применении допинга. Спортсменка признала свою вину. Ее отстранили на два года.

Обращаясь к шведским болельщикам, она сказала: «Я должна смириться с тем, что для вас я останусь чертовой русской, которая сидела на допинге. Я знаю, что вы не сможете меня простить. Я наказана тем, что я все потеряла, и речь не только о дисквалификации».

После допингового скандала она подверглась резкой критике в Швеции, спонсоры начали разрывать с ней контракты. Из-за давления она переехала в Испанию. Дисквалификация завершилась 3 декабря 2003 года, однако Энквист карьеру уже не возобновила.

Признание о намеренном употреблении допинга

В 2024 году спортсменка сделала неожиданное признание. В автобиографии она рассказала, что специально попалась на допинге из-за ненависти к бобслею. Время, посвященное этому виду спорта, она называла «постоянным несчастьем». «Я ненавидела бобслей. Это был полный кошмар. Постоянное несчастье: до, во время и после тренировок — днем и ночью», — написала Энквист в книге.

Она рассказала, что во время поездки в Россию летом 2001 года купила протеиновый порошок, в составе которого, как она знала, содержался запрещенный метандростенолон, и выпила его, зная, что попадется на допинге.

По словам Энквист, она увидела в допинге единственный выход из ситуации. «Было невозможно повернуть все вспять, скорость была слишком высока, а ставки были слишком велики, на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, были задействованы известные спонсоры. <...> Я хотела попасться на допинге. Покончить с безумием, избавиться от страха», — призналась бывшая спортсменка.