 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Рекордсмен сборной России оформил победный дубль в предсезонном матче НХЛ

Мичков оформил победный дубль в предсезонном матче «Филадельфии» с «Бостоном»
Матвей Мичков сравнял счет, а потом забросил победную шайбу в овертайме в матче с «Бостоном» (3:2). Россиянин записал на свой счет уже шесть очков в трех предсезонных матчах (3+3)
Матвей Мичков
Матвей Мичков (Фото: X.com / NHLFlyers)

Российский новичок «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков забросил две шайбы в предсезонном матче НХЛ с «Бостон Брюинз».

Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Мичков сравнял счет на пятой минуте второго периода, когда его команда играла в большинстве, а потом забил победный гол на четвертой минуте овертайма.

Мичков в межсезонье перешел в «Филадельфию» из петербургского СКА и уже записал на свой счет три гола и три передачи в трех предсезонных матчах.

Рекордсмен сборной России забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ
Спорт
Матвей Мичков (слева)

Форварду 19 лет, в 2021 году он стал самым молодым игроком и автором гола в составе национальной сборной (СССР/Россия) за всю историю.

Новый сезон НХЛ начнется 4 октября.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Матвей Мичков Филадельфия Флайерз
Материалы по теме
Овечкин забросил первую шайбу в предсезонном матче НХЛ
Спорт
Панарин получил травму в предсезонном матче НХЛ
Спорт
Нарушил ли СКА регламент КХЛ после подписания звезд НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Над Курской областью сбили беспилотникПолитика, 14:16
В Барнауле загорелась мебельная фабрикаОбщество, 14:10
Минобороны сообщило о новых попытках прорыва границы в Курской областиПолитика, 14:08
МИД Китая выразил обеспокоенность из-за убийства лидера «Хезболлы»Политика, 14:03
В Англии болельщик «Вест Бромвича» умер во время матчаСпорт, 13:54
Военные ударили по топливным объектам Украины и центру разведкиПолитика, 13:45
СК возбудил против военных ВСУ дело за взрыв легковушки в Курской областиПолитика, 13:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Индии более 200 штангистов сбежали с турнира из-за допинг-контроляСпорт, 13:36
Производителя дихлофоса допросили после отравления семьи под КрасноярскомОбщество, 13:33
Зеленский отказался обсуждать отзыв посла из США с Майком ДжонсономПолитика, 13:20
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации еще одного члена руководства «Хезболлы»Политика, 12:57
Мэр Курска сообщил о повреждении дома от «внешнего воздействия»Политика, 12:52
Рекордсмен сборной России оформил победный дубль в предсезонном матче НХЛСпорт, 12:50
Песков назвал «утопическими» суждения Киева о принуждении России к мируПолитика, 12:30