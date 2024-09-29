Рекордсмен сборной России оформил победный дубль в предсезонном матче НХЛ

Матвей Мичков сравнял счет, а потом забросил победную шайбу в овертайме в матче с «Бостоном» (3:2). Россиянин записал на свой счет уже шесть очков в трех предсезонных матчах (3+3)

Матвей Мичков (Фото: X.com / NHLFlyers)

Российский новичок «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков забросил две шайбы в предсезонном матче НХЛ с «Бостон Брюинз».

Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Мичков сравнял счет на пятой минуте второго периода, когда его команда играла в большинстве, а потом забил победный гол на четвертой минуте овертайма.

Мичков в межсезонье перешел в «Филадельфию» из петербургского СКА и уже записал на свой счет три гола и три передачи в трех предсезонных матчах.

Форварду 19 лет, в 2021 году он стал самым молодым игроком и автором гола в составе национальной сборной (СССР/Россия) за всю историю.

Новый сезон НХЛ начнется 4 октября.