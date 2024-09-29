Месси спас «Интер Майами» от поражения в MLS
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси принес своему клубу ничью в матче MLS с «Шарлотт».
Игра в Форт-Лодердейле (штат Флорида) завершилась со счетом 1:1.
Гости открыли счет на 57-й минуте — отличился Кароль Свидерски. Однако уже спустя 10 минут Месси забил дальним ударом, сделав счет равным.
«Интер Майами» в третий раз подряд сыграл вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице.
У Месси, который 14 сентября вернулся на поле после двухмесячного отсутствия из-за травмы, три гола в четырех матчах и 15 в этом сезоне.
В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Коламбус Крю» 3 октября (начало в 2:30 мск).
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