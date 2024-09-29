Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче MLS с «Шарлотт»

Месси спас «Интер Майами» от поражения в MLS

Матч завершился со счетом 1:1. Месси забил на 67-й минуте, у аргентинца три гола в четырех последних матчах, а его клуб в третий раз подряд сыграл вничью

Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси принес своему клубу ничью в матче MLS с «Шарлотт».

Игра в Форт-Лодердейле (штат Флорида) завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 57-й минуте — отличился Кароль Свидерски. Однако уже спустя 10 минут Месси забил дальним ударом, сделав счет равным.

«Интер Майами» в третий раз подряд сыграл вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице.

У Месси, который 14 сентября вернулся на поле после двухмесячного отсутствия из-за травмы, три гола в четырех матчах и 15 в этом сезоне.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Коламбус Крю» 3 октября (начало в 2:30 мск).