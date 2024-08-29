Футболист «Спартака» Соболев пройдет медосмотр в «Зените»

Александр Медведев: Соболев поехал в Петербург на медосмотр в «Зените»

Александр Медведев заявил, что футболист выехал в Санкт-Петербург для углубленного обследования. Источник «РБК Спорт» ранее сообщил, что «Зенит» согласовал со «Спартаком» стоимость трансфера игрока

Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пройдет углубленное медобследование в «Зените», сообщил «Матч ТВ» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

По его словам, Соболев уже выехал в Санкт‑Петербург.

Ранее в четверг источник «РБК Спорт» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.





Соболев с конца июля отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

Футболист выступает за «красно-белых» с 2020 года, на его счету 58 голов в 140 матчах.