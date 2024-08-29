Футболист «Спартака» Соболев пройдет медосмотр в «Зените»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев пройдет углубленное медобследование в «Зените», сообщил «Матч ТВ» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
По его словам, Соболев уже выехал в Санкт‑Петербург.
Ранее в четверг источник «РБК Спорт» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.
Соболев с конца июля отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».
Футболист выступает за «красно-белых» с 2020 года, на его счету 58 голов в 140 матчах.
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