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Футболист «Спартака» Соболев пройдет медосмотр в «Зените»

Александр Медведев: Соболев поехал в Петербург на медосмотр в «Зените»
Александр Медведев заявил, что футболист выехал в Санкт-Петербург для углубленного обследования. Источник «РБК Спорт» ранее сообщил, что «Зенит» согласовал со «Спартаком» стоимость трансфера игрока
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пройдет углубленное медобследование в «Зените», сообщил «Матч ТВ» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

По его словам, Соболев уже выехал в Санкт‑Петербург.

Ранее в четверг источник «РБК Спорт» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» согласовали стоимость перехода игрока — €9 млн в качестве обязательной суммы трансфера и €1 млн в качестве бонусов.

«Спартак» и «Зенит» договорились о трансфере Соболева за €10 млн
Спорт
Александр Соболев

Соболев с конца июля отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

Футболист выступает за «красно-белых» с 2020 года, на его счету 58 голов в 140 матчах.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Соболев
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