Мирра Андреева вылетела с US Open

17-летняя россиянка уступила 59-й ракетке мира из США Крюгер в двух сетах — 1:6, 4:6. Андреева второй раз подряд не смогла выйти на турнире в третий круг

Мирра Андреева (Фото: Dylan Buell / Getty Images)

Вице-чемпионка Олимпиады в Париже в парном разряде Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг US Open в Нью-Йорке.

Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, уступила американке Эшлин Крюгер (59) со счетом 1:6, 4:6. Матч продолжался чуть больше часа.

Крюгер в следующем круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (16) или чешкой Марией Боузковой (45).

Андреевой 17 лет, за карьеру она выиграла один турнир WTA.

Теннисистка второй раз подряд выбыла с американского «мейджора» во втором круге.

На Играх в Пекине Андреева взяла серебро в парном разряде с Дианой Шнайдер.