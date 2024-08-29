Мирра Андреева вылетела с US Open
Вице-чемпионка Олимпиады в Париже в парном разряде Мирра Андреева не смогла выйти в третий круг US Open в Нью-Йорке.
Россиянка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, уступила американке Эшлин Крюгер (59) со счетом 1:6, 4:6. Матч продолжался чуть больше часа.
Крюгер в следующем круге сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (16) или чешкой Марией Боузковой (45).
Андреевой 17 лет, за карьеру она выиграла один турнир WTA.
Теннисистка второй раз подряд выбыла с американского «мейджора» во втором круге.
На Играх в Пекине Андреева взяла серебро в парном разряде с Дианой Шнайдер.
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