Российская пловчиха Шабалина выиграла бронзу Паралимпиады
Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала бронзу Паралимпиады в Париже на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением).
Шабалина, который принадлежали рекорды мира и Паралимпийских игр, показала время 1 минута 4,4 секунды. Она уступила 1,4 секунды победительнице — британке Поппи Маскилл, которая установила новый мировой рекорд (1.03,00).
Второе место у Чань Юй Лам из Гонконга.
Это вторая медаль россиян на Паралимпиаде, где они выступают в нейтральном статусе. Ранее серебро на стометровке на спине взял Владимир Даниленко в классе S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).
Шабалиной 29 лет, она является трехкратной победительницей Паралимпиады в Токио в 2021 году, также спортсменка завоевала одно серебро токийской Олимпиады.
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