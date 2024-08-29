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Российская пловчиха Шабалина выиграла бронзу Паралимпиады

Россиянка Шабалина выиграла бронзу Паралимпиады на стометровке баттерфляем
Трехкратная чемпионка Токио Валерия Шабалина проиграла лидеру 1,4 секунды на стометровке баттерфляем
Фото: Adam Pretty / Getty Images
Фото: Adam Pretty / Getty Images

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала бронзу Паралимпиады в Париже на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 (спортсмены с интеллектуальным нарушением).

Шабалина, который принадлежали рекорды мира и Паралимпийских игр, показала время 1 минута 4,4 секунды. Она уступила 1,4 секунды победительнице — британке Поппи Маскилл, которая установила новый мировой рекорд (1.03,00).

Второе место у Чань Юй Лам из Гонконга.

Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже
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Владимир Даниленко (справа)

Это вторая медаль россиян на Паралимпиаде, где они выступают в нейтральном статусе. Ранее серебро на стометровке на спине взял Владимир Даниленко в классе S2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Шабалиной 29 лет, она является трехкратной победительницей Паралимпиады в Токио в 2021 году, также спортсменка завоевала одно серебро токийской Олимпиады.

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