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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже

Пловец Даниленко принес России первую медаль Паралимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Владимир Даниленко стал вторым на стометровке на спине
Владимир Даниленко (справа)
Владимир Даниленко (справа) (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине в категории S2 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

Даниленко показал время 2 минуты 1,34 секунды, уступив 7,67 секунды бразильцу Габриэлю Геральдо дос Сантосу Араухо. Третье место занял чилиец Альберто Кароли Абарса Диас (+8,30 секунды).

Даниленко — бронзовый призер Паралимпиады в Токио, призер чемпионатов мира и Европы.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.

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Анна Сатдинова
Паралимпиада-2024 плавание Владимир Даниленко
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