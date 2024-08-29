Пловец Даниленко принес России первую медаль Паралимпиады в Париже

Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже

Олимпиада-2024 в Париже

Владимир Даниленко стал вторым на стометровке на спине

Владимир Даниленко (справа) (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине в категории S2 (с поражением опорно-двигательного аппарата).

Даниленко показал время 2 минуты 1,34 секунды, уступив 7,67 секунды бразильцу Габриэлю Геральдо дос Сантосу Араухо. Третье место занял чилиец Альберто Кароли Абарса Диас (+8,30 секунды).

Даниленко — бронзовый призер Паралимпиады в Токио, призер чемпионатов мира и Европы.

На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.