Пловец принес России первую медаль Паралимпиады в Париже
Российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине в категории S2 (с поражением опорно-двигательного аппарата).
Даниленко показал время 2 минуты 1,34 секунды, уступив 7,67 секунды бразильцу Габриэлю Геральдо дос Сантосу Араухо. Третье место занял чилиец Альберто Кароли Абарса Диас (+8,30 секунды).
Даниленко — бронзовый призер Паралимпиады в Токио, призер чемпионатов мира и Европы.
На Паралимпиаде россияне выступают в нейтральном статусе.
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