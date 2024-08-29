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Роналду вручили награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов

Роналду вручили награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов УЕФА
Криштиану Роналду получил награду как лучший бомбардир в истории турнира (140 голов), Джанлуиджи Буффон — приз от президента УЕФА за «спортивное долголетие и целеустремленность»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Страница Лиги чемпионов в X)

Португальский форвард Криштиану Роналду получил специальный приз от УЕФА как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.

Награждение состоялось в четверг в Монако во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов нового сезона.

Также был награжден итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон — он получил специальный приз от президента УЕФА за «спортивное долголетие и целеустремленность».

Роналду пять раз побеждал в Лиге чемпионов — один раз с «Манчестер Юнайтед» (2008 год) и три раза с мадридским «Реалом» (2014, 2016, 2017, 2018). В общей сложности он забил 140 голов.

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Криштиану Роналду

39-летний нападающий — единственный, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов, также он семь раз за карьеру становился лучшим бомбардиром сезона в турнире.

С 2023 года Роналду играет в Саудовской Аравии за «Ан-Наср».

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Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон УЕФА
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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