Роналду вручили награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов
Португальский форвард Криштиану Роналду получил специальный приз от УЕФА как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов.
Награждение состоялось в четверг в Монако во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов нового сезона.
Также был награжден итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон — он получил специальный приз от президента УЕФА за «спортивное долголетие и целеустремленность».
Роналду пять раз побеждал в Лиге чемпионов — один раз с «Манчестер Юнайтед» (2008 год) и три раза с мадридским «Реалом» (2014, 2016, 2017, 2018). В общей сложности он забил 140 голов.
39-летний нападающий — единственный, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов, также он семь раз за карьеру становился лучшим бомбардиром сезона в турнире.
С 2023 года Роналду играет в Саудовской Аравии за «Ан-Наср».
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