Лучший бомбардир сборной Бельгии Ромелу Лукаку перешел из «Челси» в «Наполи»

Лучший бомбардир сборной Бельгии перешел из «Челси» в «Наполи»

«Наполи» заплатит за Лукаку €30 млн, контракт рассчитан на три года

Ромелу Лукаку (Фото: Carl Recine / Getty Images )

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из лондонского «Челси» в «Наполи», сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Sky Sports пишет, что неаполитанцы заплатили за 31-летнего футболиста €30 млн. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт с Лукаку рассчитан на три года.

Лукаку был игроком «Челси» в 2011–2014 годах, а в 2021-м вернулся в клуб, который в общей сложности отдавал его в аренду четырем командам.

Также Лукаку на протяжении карьеры был игроком «Андерлехта», «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Интера».

В сборной Бельгии Лукаку с 2010 года провел 119 матчей и забил 85 голов, он является лучшим бомбардиром в истории команды.

Летом «Наполи» возглавил Антонио Конте. Неаполитанский клуб, в 2023 году ставший чемпионом, в прошлом сезоне занял только десятое место в Серии А.