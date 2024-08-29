Лучший бомбардир сборной Бельгии перешел из «Челси» в «Наполи»
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из лондонского «Челси» в «Наполи», сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Sky Sports пишет, что неаполитанцы заплатили за 31-летнего футболиста €30 млн. Журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт с Лукаку рассчитан на три года.
Лукаку был игроком «Челси» в 2011–2014 годах, а в 2021-м вернулся в клуб, который в общей сложности отдавал его в аренду четырем командам.
Также Лукаку на протяжении карьеры был игроком «Андерлехта», «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Интера».
В сборной Бельгии Лукаку с 2010 года провел 119 матчей и забил 85 голов, он является лучшим бомбардиром в истории команды.
Летом «Наполи» возглавил Антонио Конте. Неаполитанский клуб, в 2023 году ставший чемпионом, в прошлом сезоне занял только десятое место в Серии А.
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