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Волейболистка из Руанды пропала в Париже перед стартом Паралимпиады

Волейболистка из Руанды исчезла в Париже перед стартом Паралимпиады
Спортсменка, выступающая за сборную по волейболу сидя, еще 20 августа отправилась в ресторан и не вернулась. Полиция начала расследование. Руанда проиграла первый матч Бразилии
Фото: Elsa / Getty Images
Фото: Elsa / Getty Images

Неназванный игрок женской сборной Руанды по волейболу сидя исчезла перед стартом Паралимпиады в Париже, сообщает Ouest France.

Спортсменка еще 20 августа отправилась из расположения сборной в ресторан и не вернулась. О ее исчезновении 27 августа сообщили в Олимпийском комитете Руанды, полиция в среду начала расследование.

В прокуратуре Нантера назвали исчезновение спортсменки «вызывающим тревогу».

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Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

Сборная Руанды участвовала в Паралимпийских играх в Токио, где заняла последнее место в группе.

Перед Играми в Париже капитан команды Лилиан Мукобванкаве говорила, что они занимают пятое место в рейтинге и планируют продемонстрировать свой прогресс.

В четверг сборная Руанды уступила Бразилии со счетом 0–3.

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Анна Сатдинова
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