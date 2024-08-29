Волейболистка из Руанды пропала в Париже перед стартом Паралимпиады
Неназванный игрок женской сборной Руанды по волейболу сидя исчезла перед стартом Паралимпиады в Париже, сообщает Ouest France.
Спортсменка еще 20 августа отправилась из расположения сборной в ресторан и не вернулась. О ее исчезновении 27 августа сообщили в Олимпийском комитете Руанды, полиция в среду начала расследование.
В прокуратуре Нантера назвали исчезновение спортсменки «вызывающим тревогу».
Сборная Руанды участвовала в Паралимпийских играх в Токио, где заняла последнее место в группе.
Перед Играми в Париже капитан команды Лилиан Мукобванкаве говорила, что они занимают пятое место в рейтинге и планируют продемонстрировать свой прогресс.
В четверг сборная Руанды уступила Бразилии со счетом 0–3.
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